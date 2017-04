Burt Reynolds abgemagert bei Tribeca Film Festival

An der Seite von Robert De Niro (73) und Chevy Chase (73) hat sich Hollywood- Veteran Burt Reynolds (81) beim New Yorker Tribeca- Filmfestival gezeigt. Der abgemagerte Schauspieler lief am Wochenende an einem Stock und rosa Sonnenbrille auf der Nase über den roten Teppich und nahm für Fotos an der Seite seiner Kollegen auf einem Hocker Platz und schockte mit diesem seltenen Auftritt seine Fans.