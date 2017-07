Überfall: Täter fesselten Mitarbeiterin

Schock für eine Angestellte eines Spiellokals in St. Johann. Die 35- Jährige stand am Freitagvormittag zwei maskierten und bewaffneten Räubern gegenüber. Mit einem Hammer versuchten sie an den Safe zu gelangen, scheiterten aber. Die Täter fesselten die Mitarbeiterin, sie konnte sich befreien und blieb unverletzt.