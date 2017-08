Franz Ruf für 5 Jahre verlängert

Seine Bilanz spricht für sich: Salzburgs erfolgreicher Landespolizeidirektor Franz Ruf steht unmittelbar vor seiner Wiederbestellung, wie das Innenministerium jetzt verkündet. Die Verlängerung für weitere fünf Jahre war demnach ein Wunsch von Innenminister Wolfgang Sobotka und Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Seit 2012 steht der Lungauer an der Spitze der Salzburger Polizei, zuvor war er sieben Jahre lang stellvertretender Landespolizeikommandant, ab 2008 amtsführender Sicherheitsdirektor. Gelernt hat Ruf übrigens ursprünglich Mal Tischler, aber schon früh zog es ihn in den Polizeidienst, wo er sich unter anderem durch ein Jusstudium schnell für höhere Aufgaben qualifizierte. "Franz Ruf leistet mit seinem Team seit dem Jahr 2012 ausgezeichnete Arbeit für die Sicherheit in unserem Bundesland. Ich begrüße daher seine Wiederbestellung", erklärte Haslauer gegenüber der "Krone".

Anna Dobler, Kronen Zeitung