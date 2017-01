Eurowings flieg ab sofort auf Salzburg

Die Flugziele sind längst kein Geheimnis mehr: Mit Eurowings kann man heuer ab 29,99 Euro für die einfache Strecke von Salzburg aus nach Hamburg, Düsseldorf, Köln/Bonn, Brüssel, Paris, Mallorca Olbia, Split, Dubrovnik und Thessaloniki fliegen. Der erste Eurowings- Airbus A 320 landete gestern, Mittwoch. Heute, Donnerstag, hebt er zum Erstflug nach Düsseldorf ab. Der Eurowings- Geschäftsführer Michael Knitter: "Selten sind wir an einer Destination so roßartig und freundlich empfangen worden wie in Salzburg."

Die Fluggesellschaft, die 2016 auf insgesamt 100 Jets und 20 Millionen verkaufte Tickets gewachsen ist, hat für das Österreich- Geschäft eine eigene Gesellschaft gegründet: "Eurowings Europe" mit dem Hauptsitz in Wien, Salzburg und Palma als weitere Stützpunkte. Die 30 wöchentlichen Flugverbindungen ab Salzburg können bereits im Internet unter www.eurowings.at oder über die Eurowings- App gebucht werden. Nimmt man Wien dazu, gibt es wöchentlich 130 Flüge pro Woche zu 38 Europa- Zielen.



Passagier- Rückgang auffangen

"Mit dem Low- Cost- Qualitätscarrier haben wir unser Angebot deutlich verbessert", freut sich Salzburg- Airport- Chef Roland Hermann: "Das ist erst der Beginn, ich bin mir sicher, dass wir diese Partnerschaft noch wesentlich weiter entwickeln können." 35 Arbeitsplätze wurden hier so aktuell geschaffen, durch Eurowings hofft man zumindest teilweise den Passagier- Rückgang (1,779 Millionen 2016, im Jahr davor noch 1,828 Mio.) auffangen zu können.

