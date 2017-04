Ab heute trinkt der Abt das Bier im Marmorsaal

Das Geheimnis ist gelüftet: Am Freitag gewährte das Augustinerbräu in Salzburg- Mülln erste Einblicke in den neuen "Saal 5" - den legendären Marmorsaal. Und es ist bemerkenswert, mit welcher Liebe zum Detail das historische Gemäuer in einen völlig neuen Glanz gesetzt wurde. Am Wochenende folgt die zerebrale Eröffnung.