Wiener SPÖ- Politikerin nun bei der FPÖ

Kleines Erdbeben in der Wiener Stadtpolitik: SPÖ- Mandatarin Heidi Reinwein- Karik kehrt den Roten den Rücken und geht zur FPÖ! Die Bezirksrätin von Mariahilf zum Motiv ihres fliegenden Polit- Wechsels: "Ich will nah an den Bürgern, an ihren Alltagsproblemen und Erwartungen sein."