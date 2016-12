Terror- Verdacht: U- Haft über Marokkaner verhängt

Über jenen 25- jährigen Marokkaner, der Montagfrüh in einem Flüchtlingsheim im Salzburger Fuschl festgenommen worden war, ist am Dienstag die U- Haft verhängt worden. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung ermittelt, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Auch sein Umfeld werde nun akribisch unter die Lupe genommen.