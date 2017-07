Raubserie: Identität von Verdächtigem geklärt

Nähere Informationen will die Polizei noch am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt gebenn. krone.at wird berichten.

Den Opfern im Alter zwischen 69 und 84 Jahren wurden dabei Halsketten, Ringe und Bargeld geraubt. Der Täter ging bei den Überfällen äußerst brutal vor, die Frauen wurden zum Teil schwer verletzt.