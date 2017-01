Häupls "Geheimplan": Das große Zittern geht weiter

Ein periodisch erscheinendes Druckwerk veröffentlichte mit einem bemerkenswerten Selbstbewusstsein "Häupls Pläne". Was demnach passieren soll:

Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely muss gehen, übernehmen würde Peter Hacker, der Chef vom Fonds Soziales Wien.

Auch Finanzstadträtin Renate Brauner muss ihren Platz räumen (sie urlaubt derzeit auf Kuba), ihren Job macht fortan Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, dem wiederum die Favoritner SPÖ- Bezirksvorsitzende Kathrin Gaal folgt.

Bezirksvorsitzende Kathrin Gaal folgt. Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger soll dieses "Massaker", wie es heißt, überleben.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

"Partieller Blödsinn"

Die sowieso schon nervösen Rathaus- Mitarbeiter wurden nach diesem Bericht noch nervöser. Am Donnerstagnachmittag hieß es dann aus dem Rathaus, diese Liste sei "partieller Blödsinn".

Auf Anfragen in diversen Büros sagen viele SPÖ- Funktionäre, Häupl habe mit noch niemandem Gespräche geführt, weder mit Stadträten noch mit potenziellen Nachfolgern. Stimmt so natürlich nicht ganz, der Bürgermeister wird auch am Freitag wieder essenzielle Gespräche über die Zukunft der Partei führen. Alle wissen: Es wird etwas passieren, aber niemand weiß, was.

Gespanntes Warten auf Pressekonferenz mit Wehsely

Auch denkbar: Die "Massaker- Liste" ist ein Testballon, um zu schauen, wie die Partei auf diese Veränderungen reagiert. Wohnbaustadtrat Michael Ludwig sieht sich jedenfalls fest im Sattel, er würde Wohnbaustadtrat bleiben. Und alle fragen sich, was wird Sonja Wehsely am Freitag, dem 13., bei einer Pressekonferenz bekannt geben? Die einen glauben, ihren Rücktritt, die anderen sind sich sicher: Sie wird über ihre Zukunft, über Gangbetten und das Krankenhaus Nord reden. Am Donnerstag sei sie jedenfalls guter Laune gewesen.

Michael Pommer und Isabella Kubicek, Kronen Zeitung