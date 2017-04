Grenznahes Risiko- AKW nach weiterer Panne vom Netz

Kleine Ursache, große Wirkung, enormes Risiko: Ein Problem mit einem Entlastungsventil hat Freitag den 700- Megawatt- Reaktor in Krško lahmgelegt, die Anlage musste vom Netz genommen werden. Versichert wird, dass keine Gefahr für die Umwelt bestanden habe. Geht es nach Umweltschützern, sei allerdings jede ungeplante Abschaltung mit einem Risiko verbunden.

Arbeiter im Atomkraftwerk Krsko in Slowenien Foto: AFP

Notabschaltungen wegen defekter Ventile

Die Panne am Freitag war die bereits zweite in diesem Jahr. Erst am 16. Februar hatte der Reaktor wegen eines Fehlers bei einem Ventil für die Wasserregulierung abgeschaltet werden müssen. Auch 2013 und 2007 gab es Notabschaltungen wegen defekter Ventile. Dazu kommen Störfälle wegen abgebrochener Brennstäbe, Hochwasser, ausgefallener Leitungen und viele weitere.

Die Steuerzentrale des Atomkraftwerks Krsko Foto: AFP

Laufzeitverlängerung bis 2043 geplant

Wie Reinhard Uhrig von Global 2000 befürchtet, könnte die Störanfälligkeit wegen des Alters des Reaktors weiter zunehmen. Nach dem jüngsten Shut Down erneuert die Kärntner FPÖ die Kritik am Weiterbetrieb des Reaktors. Derzeit werden aber Millionen Euro in die Anlage für eine Laufzeitverlängerung bis 2043 investiert. Allerdings wurde mittlerweile eine grenzüberschreitende Umweltprüfung für den Weiterbetrieb offiziell zugesichert.

Thomas Leitner, Kronen Zeitung