Fast 1000 Millionäre dank Lottoscheinen

Die teilstaatlichen Lotterien feiern ihr 30- Jahr- Jubiläum. Am 7. September 1986 fand die erste Ziehung von Lotto "6 aus 45" statt. Statistisch hat jeder Österreicher über 16 Jahre bereits 4200 Euro im Lotto gewonnen. Insgesamt zahlten die Lotterien seit ihrer Gründung im Jahre 1986 nämlich knapp 31 Milliarden Euro aus, 925 Spieler wurden schon zu Euro- Millionären. Größter Profiteur ist allerdings der Staat, er kassierte bisher 10,5 Milliarden Euro an Steuern. Weitere 2,4 Milliarden gingen als Provisionen an Vertriebsstellen.