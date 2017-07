Ehepaar auf E- Bikes von Bus erfasst und getötet

Es sollte ein vergnüglicher Radausflug werden, endete aber am Montag für ein Ehepaar aus dem oberösterreichischen St. Georgen bei Grieskirchen in seiner Heimatgemeinde in einer Katastrophe. Die Hobbysportler wurden auf der Jörger Straße von einem Linienbus erfasst und starben noch an der Unfallstelle. Der Lenker erlitt einen schweren Schock.