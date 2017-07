Ruinen- Einbrecher hortete Waffen und Munition

Wie vom Waldboden verschluckt ist jener Täter, der vom Förster vertrieben wurde. Seine Spur verlor sich trotz Spürhunde- Einsatzes und Helikoptersuche bei der Festung Waasen. Doch ein anderer Täter, der mehrmals in die von einem bekannten Wiener Architekten zum Wohndomizil restaurierten Ruine Weißenbach bei Frankenfels eingebrochen war, konnte jetzt gefasst werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der erst 14- jährige Ganove ein historisches, aber noch schießfähiges Gewehr samt Munition gestohlen. Der Bursche schleppte bei seinen fast schon regelmäßigen Coups auch Krummsäbel und Armbrüste samt Bolzen in ein eigens im Wald angelegtes Beutelager. Er war immer über die Küche in das alte Gemäuer eingedrungen.

Montagmorgen dann der nächste Helikoptereinsatz über Waasen. Von der Luft aus wurde ein abgängiger Jugendlicher in einem silberfarbenen Volkswagen gesucht. Auch er wurde in der Nähe der verfallenen Ruine vermutet. Mehrere Suchtrupps waren zu Redaktionsschluss unterwegs.

Lukas Lusetzky und Mark Perry, Kronen Zeitung