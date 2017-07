105 Kilo schweres Beutestück

Schwere Beute: Die unbekannten Einbrecher dürften das Spezialgerät schon im Visier gehabt haben. Denn sie stahlen das massive Trägergerät des Baggers direkt aus der Hauseinfahrt einer Familie. Abtransportiert kann der Hydraulikhammer nur mit einem größeren Fahrzeug wie einem Transporter oder einem Klein- Lastwagen worden sein. Deshalb hoffen die ermittelnden Polizisten auch auf Hinweise aus der Bevölkerung: "Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen?" Während man nach diesem Coup erst am Beginn der Erhebungen ist, konnten ja andere Mitglieder einer Baumaschinen- Bande in Oberösterreich dingfest gemacht werden. Die beiden Verdächtigen (37 und 22 Jahre alt) aus Rumänien sitzen in U- Haft. Ein Fahnder aus St. Pölten: "Sobald wir eine Gruppe erwischt haben, schlägt aber schon eine andere zu."

Gesucht wird derzeit außerdem noch nach einem Kriminellen, der einem Kunden in der Shopping City in Vösendorf die Geldbörse gestohlen und danach das Konto seines Opfers plündert hat. Der Schaden beträgt 1200 Euro. Hinweise direkt an die Polizei vor Ort:  059/133- 3343.

Lukas Lusetzky, Kronen Zeitung