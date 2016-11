Wildes Flüchtlingslager in Paris geräumt

Die französischen Behörden haben am Freitag ein wildes Flüchtlingszeltlager in der Nähe der Metrostation Stalingrad geräumt. 3852 Migranten wurden laut der Regionalpräfektur von der Straße geholt und in mehreren Zentren in der Region untergebracht. Seit mehr als einem Jahr bilden sich in Paris immer wieder solche Lagerplätze, weil offizielle Unterkünfte voll sind. Nach der Räumung des "Dschungels" von Calais campieren nun auch wieder mehr Migranten in Paris.