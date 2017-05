Trump hört italienischem Regierungschef nicht zu

Beherrscht US- Präsident Donald Trump die italienische Sprache oder interessiert er sich schlicht und einfach nicht dafür, was der italienische Regierungschef Paolo Gentiloni zu sagen hat? Während der Ansprache des G7- Gipfel- Gastgebers in der sizilianischen Stadt Taormina anlässlich eines Meetings mit fünf afrikanischen Ländern trug Trump nämlich keine Kopfhörer für die Simultanübersetzung. Der gelangweilte Blick des US- Präsidents deutet aber eher darauf hin, dass er einfach nicht zuhören wollte.