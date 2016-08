Tausende Reisende saßen in Wien- Schwechat fest

Derzeit könnten nur wenige Flüge in Wien landen, sagte AUA- Pressesprecher Peter Thier am frühen Abend. Einige Flugzeuge müssten ihre Landungen verzögern, und es werde "wohl noch einige abgesagte Flüge" geben. Den betroffenen Passagieren wurde jedenfalls geraten, sich für weitere Informationen an die von ihnen gebuchte Fluglinie zu wenden.

Von der Austro Control hieß es, man arbeite fieberhaft an einer Lösung des Problems. Was das Chaos verursacht hat: Alle von der europäischen Luftfahrtorganisation Eurocontrol an die Austro Control übersandten Flugplandaten mussten wegen Problemen mit dem elektronischen System manuell ergänzt werden. Deshalb könnten nur wenige Landungen pro Stunde abgewickelt werden, sagte der Sprecher der Austro Control, Markus Pohanka. Thier ergänzte: "Wir priorisieren Langstrecken- und Urlaubsflüge."

Zahlreiche Flügen verspäteten sich. Foto: Screenshot www.viennaairport.com

Eine Lösung des Problems sei absehbar, hieß es am späteren Abend. Wann genau sich der Flugverkehr wieder normalisiert, ist aber noch unklar.

Zahlreiche Passagiere saßen stundenlang am Wiener Flughafen fest. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Gegen 23 Uhr waren zumindest die meisten Starts und Landungen - teils allerdings mit stundenlangen Verspätungen - erfolgt. Für die trotzdem gestrandeten Passagiere waren rund 500 Feldbetten aufgestellt worden.

Am späten Abend entspannte sich die Lage etwas, die meisten Flugzeuge konnten landen. Foto: Screenshot www.viennaairport.com

Der Flughafen bat Passagiere und ihre Angehörigen, sich auf der Webseite über mögliche Ausfälle und Änderungen von Flügen zu informieren.