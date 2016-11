Schlägerei an Bord von Ryanair- Jet - Notlandung

Wegen einer Schlägerei an Bord eines Ryanair- Flugs von Brüssel nach Malta hat der Kapitän der Maschine in Pisa notlanden müssen. Vier Personen wurden festgenommen. Italienische Medien berichteten am Montag darüber, nachdem von einem Passagier gemachte Videoaufnahmen des Vorfalls auf YouTube veröffentlicht worden sind.