Österreicher wollen mehr Soldaten an den Grenzen

Die wichtigsten Anliegen der Österreicher zum Nationalfeiertag 2016 hat das OGM- Institut per Umfrage erhoben. Demnach beschäftigt die Flüchtlingsfrage und damit zusammenhängend das Thema Sicherheit am allermeisten. So verlangt etwa jeder zweite Österreicher, dass mehr Soldaten unsere Grenzen schützen.