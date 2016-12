Öl- und Kohle- Freund wird Chef der Umweltbehörde

Trump habe den Chefankläger des Bundesstaats Oklahoma, Scott Pruitt, für diesen Posten ausgewählt, teilte sein Beraterteam am Mittwoch mit. Der 48- Jährige hat seit seinem Amtsantritt in Oklahoma im Jahr 2011 mit zahlreiche Klagen Auflagen der Umweltbehörde angefochten. Zudem hat er den Klimawandel angezweifelt.

Im Jahr 2014 führte Pruitt nach Recherchen der "New York Times" eine Allianz großer Energieversorger gegen klimapolitische Regulierungen des scheidenden Präsidenten Barack Obama an. Es ist Trump rechtlich nicht möglich, den "Clean Power Plan" komplett einzureißen. Er kann ihn aber entscheidend aufweichen.

Foto: AP

Trump will Umweltschutzbehörde abschaffen

Im Wahlkampf hatte Trump mehrfach angekündigt, er werde die EPA abschaffen, vor allem weil sie zu teuer sei. Die EPA (Environmental Protection Agency) mit Sitz in Washington DC beschäftigt rund 17.000 Menschen. Zuletzt wurde sie vor allem im Zusammenhang mit dem VW- Dieselskandal einem größeren Publikum bekannt. Die jetzige Chefin ist Gina McCarthy.

Der 66- Jährige John Kelly bestätigte dem Sender "Fox News", dass er wegen des Amts des Heimatschutzministers gefragt worden sei und dies als große Ehre empfinde. Kelly wird oft als "Falke der Grenzsicherung" beschrieben. Die Situation an der US- Südgrenze zu Mexiko beschrieb er einmal als "existenzielle Bedrohung". Kelly war 40 Jahre lang bei den Marines und kämpfte im Irak. Bis vor kurzem führte er das Southern Command der US- Streitkräfte.

John Kelly wird der erste Nicht-Zivilist an der Spitze des Ministeriums für Heimatschutz. Foto: AP

Erster Nicht- Zivilist beim Heimatschutz

Das Ministerium für Heimatschutz (Homeland Security) gilt wegen eines breiten Aufgabenzuschnitts von der Grenzsicherung bis zur Terrorabwehr als komplizierte Behörde. Es wurde nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ins Leben gerufen. Seine Aufgaben sind am ehesten mit denen der Innenministerien anderer Länder vergleichbar.

Kelly wäre der erste Nicht- Zivilist an der Spitze des Ministeriums. Derzeit führt Jeh Johnson das Ministerium. Kelly ist der ranghöchste Offizier, der in einem Krieg nach 9/11 ein Kind verlor: 2010 kam sein Sohn Michael im Irak ums Leben. Als General bezog Kelly einige Male offen Opposition zu Präsident Obama.

Wrestling- Unternehmerin als Mittelstandsministerin

Trump fällte außerdem eine weitere Personalentscheidung. Er berief die Wrestling- Unternehmerin Linda McMahon in sein Kabinett berufen. Die 68- Jährige soll in der Regierung für den Mittelstand zuständig sein, wie Trump am Mittwoch bekanntgab.

Wrestling-Unternehmerin Linda McMahon wird Trumps Ministerin für den Mittelstand. Foto: AP

Neuauszählung der Stimmen in Michigan gestoppt

Im US- Staat Michigan stoppte unterdessen ein Gericht die Neuauszählung der Stimmen des Präsidentschaftswahlkampfs. Richter Mark Goldsmith hob am Mittwoch eine vorläufige einstweilige Verfügung auf, nach der die Behörden abgehalten worden waren, die von der Grünen- Kandidatin Jill Stein beantragte Zählung zu stoppen, wie die Zeitung "The Detroit News" unter Berufung auf den Gerichtsbeschluss berichtete.

Goldsmith erklärte, Stein sei nicht berechtigt gewesen, die Neuauszählung zu beantragen, da sie keine realistische Chance habe, diese zu gewinnen. Nach dem Gerichtstermin sagte Stein der Zeitung "The Detroit Free Press", dass die Neuauszählung bisher darauf hindeute, dass es Probleme beim Wahlverfahren in Michigan gegeben habe, besonders in Gemeinden mit Minderheiten und geringen Einkommen.