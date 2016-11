Madame Justitia, wir haben ein Problem

"Demolier sie!" befiehlt ein erst 16- jähriges Mädchen in Wien- Kagran vor laufender Handykamera ihrem ebenfalls erst 16- jährigen Prügel- Komplizen. Und der tschetschenische Flüchtling schlägt dann zu. Mit den Fäusten. Ins Gesicht. So hart, dass sein junges Opfer Blut spuckt, der Kiefer der Schülerin zweimal gebrochen wird. Das wird alles gefilmt, auf Facebook verbreitet, samt all den menschenverachtenden Kommentaren der Teenagerbande.