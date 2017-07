Krokodil fiel in Hotelpool über Tourist her

Im Pool eines Hotelkomplexes im Osten Mexikos ist ein 23- Jähriger von einem Krokodil angefallen und schwer verletzt worden. Wie die Behörden der Insel Cozumel am Dienstag mitteilten, wollte sich der Hotelangestellte in der Nacht auf Montag in dem Schwimmbecken abkühlen, als er von dem Tier angegriffen wurde. Das Krokodil habe den Mann mindestens fünf Mal gebissen, teilte der Zivilschutz mit.