Hat Bill Clinton Journalistin sexuell belästigt?

Kurz vor dem letzten TV- Duell im US- Präsidentschaftswahlkampf hat eine ehemalige Fernsehjournalistin Ex- US- Präsident Bill Clinton wiederholte sexuelle Belästigung vorgeworfen. Die Donald Trump nahestehende Website breitbart.com veröffentlichte am Mittwoch ein Video, in dem Leslie Millwee dem Ehemann der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton vorwirft, sie unsittlich berührt zu haben. Die Vorfälle ereigneten sich demnach im Jahr 1980 im US- Bundesstaat Arkansas, wo Clinton damals Gouverneur war und Millwee ihn insgesamt etwa 20 Mal interviewte.