Frankreich: Justiz ermittelt jetzt gegen Le Pen

Assistenten von FN- Abgeordneten im EU- Parlament sollen unerlaubt für die Partei in Frankreich gearbeitet haben - im Fall Le Pens geht es um die Arbeitsverhältnisse zweier Mitarbeiter. Die Ermittler prüfen den Zeitraum von 2009 bis 2016. Ermittlungsrichter hatten die Politikerin deshalb schon vor einiger Zeit vorgeladen, sie hatte sich während des Präsidentschafts- und Parlamentswahlkampfs in Frankreich jedoch geweigert, der Vorladung nachzukommen - dies holte sie nun nach.

Marine Le Pen als EU-Abgeordnete im Parlament in Straßburg Foto: AFP

Le Pen, die kürzlich in die französische Nationalversammlung gewählt wurde und das EU- Parlament deswegen verlassen hat, hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und als politisch motiviert bezeichnet. Ihr Anwalkt sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Einleitung des Verfahrens verstoße seiner Ansicht nach gegen die Gewaltenteilung. Es läuft zusätzlich auf den Verdacht der Beihilfe zur Untreue in ihrer Funktion als FN- Chefin hinaus, dabei geht es um die Jahre 2014 bis 2016.

Schaden von bis zu fünf Millionen Euro für EU- Parlament?

Die FN- Jobaffäre könnte dem EU- Parlament einen Schaden von bis zu fünf Millionen Euro zugefügt haben, wie mit dem Fall vertraute Quellen Ende April gesagt hatten. Es handelt sich um eine Hochrechnung der potenziellen Summen für die Jahre seit 2012, die das Parlament erstellt hat.

Foto: AFP

Le Pen war 2004 erstmals ins EU- Parlament gewählt worden. Bei der französischen Präsidentschaftswahl in diesem Jahr war sie in die Stichwahl gekommen, hatte dort aber klar gegen Emmanuel Macron verloren . Mitte Juni wurde sie bei der Parlamentswahl erstmals in die französische Nationalversammlung gewählt, allerdings schnitt ihre Partei insgesamt schlechter ab als noch wenige Wochen zuvor erwartet und konnte nur acht Abgeordnetenmandate erringen.