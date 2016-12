Feuer bei illegaler US- Party: Bereits 33 Tote

Er wisse nicht, wie viele Menschen sich in der Brandnacht in dem ehemaligen Lagerhaus in Oakland aufgehalten hätten, sagte der Polizeibeamte Ray Kelly. Unter den Vermissten sind nach Angaben der Polizei offenbar auch ausländische Studenten. Einige der geborgenen Opfer stammten demnach aus Europa und Asien.

Foto: AP

Das Feuer war am Freitagabend ausgebrochen. Die Flammen schlugen meterhoch, die Bergungsarbeiten am Samstag mussten wegen Einsturzgefahr zwischenzeitlich unterbrochen werden. Die Brandursache ist noch unklar. Rauchmelder und eine Sprinkleranlage gab es offenbar nicht in dem Gebäude.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Scott Eisen

Bis zu 30 Menschen wohnten in dem Haus

Schätzungen zufolge lebten und arbeiteten 20 bis 30 Künstler ohne entsprechende Erlaubnis in dem Haus. Insgesamt sollen sich dort wegen der Techno- Party zwischen 50 und 100 Menschen aufgehalten haben. Auch die Feier habe ohne Genehmigung stattgefunden, teilten die Behörden mit.

Foto: EPA

Laut einer Facebook- Seite, die für die Party am Freitag geworben hatte, sollte der DJ Golden Donna dort auftreten. Zahlreiche Menschen drückten auf der Seite ihr Mitgefühl mit den Opfern aus. Andere suchten nach Bekannten.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Scott Eisen