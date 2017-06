Erdrutsch in China: Über 140 Menschen vermisst

Bei einem massiven Erdrutsch sind in Südwestchina über 140 Bewohner eines Dorfes verschüttet worden. Wie das staatliche chinesische Fernsehen berichtete, rief Präsident Xi Jinping die Rettungsmannschaften zu größten Anstrengungen auf, um noch Überlebende zu finden. Das Unglück passierte am Samstagfrüh (Ortszeit) in der Provinz Sichuan im Südwesten des Landes.