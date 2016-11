"Dschihad- Reisebüro" von Sonderkommando gestürmt

Zeitgleich stürmten spanische Spezialeinheiten Montagfrüh im Norden und Süden des Landes vier Häuser. Im Visier der Anti- Terror- Kämpfer: zwei Algerier und zwei Marokkaner. Die Männer sollen im Auftrag des Islamischen Staates die Schleppungen von auserwählten Attentätern nach Europa organisiert und sich folglich um die als Flüchtlinge getarnten Islamisten gekümmert haben - angeblich auch um jene zwei Terrorverdächtigen, die im vergangenen November in einer Sozialeinrichtung in Salzburg entlarvt wurden.

Reger Telefonkontakt

Die beiden - den Algerier Adel H. (29) und den Pakistani Muhammad U. (35) - sollen von den nun verhafteten Islamisten nach Europa geschleust worden sein. Zumindest mit einem der beiden, Adel H., sollen die IS- Schlepper vor und nach den Anschlägen in Frankreichs Hauptstadt mit 130 Toten nachweislich regen Telefonkontakt gehalten haben. Wie auch mit jenen zwei Paris- Attentätern, die gemeinsam mit den Salzburger "Flüchtlingen" in die EU reisten und sich vor dem Stade de France in die Luft sprengten.

Verdächtige ausgeliefert

Adel H. und Muhammad U. stehen in dringendem Verdacht, unmittelbar Teil des Netzwerks der IS- Attentäter von Paris gewesen zu sein. Das Duo wurde im Juli am Flughafen Salzburg an französische Behörden übergeben und ausgeliefert.

