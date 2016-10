Deutschland: Flüchtling (17) ersticht Asylwerber

Im deutschen Bundesland Brandenburg ist ein Aslywerber (18) aus Afghanistan offenbar auf offener Straße von einem anderen Flüchtling (17) erstochen worden. Eine Frau hatte das Opfer, das Stichverletzungen am Oberkörper erlitt, am Sonntagabend entdeckt und die Polizei alarmiert, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Potsdam am Montag mitteilten. Der junge Mann starb noch im Rettungswagen. Er soll kurz vor seinem Tod den Namen des mutmaßlichen Täters genannt haben.