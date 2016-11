Deutscher Polizist riet Mädchen von Anzeige ab

Wie "RP online" berichtet, sei die 15- Jährige am Freitagabend in Rheinberg mit ihrem Hund spazieren gewesen. Plötzlich tauchte demnach ein offensichtlich betrunkener Mann auf, packte das Mädchen an der Schulter und versuchte es, in eine Ecke zu zerren. Ein 44- jähriger Passant wurde Zeuge des brutalen Übergriffs und eilte der 15- Jährigen zu Hilfe. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Täter in Flüchtlingsheim identifiziert

Der 44- Jährige suchte zusammen mit dem Mädchen sofort eine nahegelegene Flüchtlingsunterkunft auf und informierte den Sicherheitsdienst. Dort erkannte die 15- Jährige einen der Bewohner wieder - es handelt sich um einen 50- jährigen Algerier. Die Polizei wurde gerufen, auch der Vater des Opfers kam hinzu.

"Für uns war von Anfang an klar, dass wir den Mann anzeigen wollten. Und das haben wir auch den drei Polizisten gesagt", so die 15- Jährige in dem Bericht. Der wortführende Polizist habe eine Anzeige jedoch abgelehnt. "Das würde nichts bringen", habe der Beamte gesagt.

Foto: APA/AFP/dpa/Nicolas Armer

Anzeige erst nach Drohung

Erst als der 44- jährige Zeuge den Polizisten drohte, die Medien über dieses Verhalten zu informieren, habe die Exekutive die Anzeige wegen Nötigung aufgenommen. Der Asylwerber wurde mittlerweile in eine andere Einrichtung verlegt.