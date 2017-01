Biologe benennt neue Mottenart nach Donald Trump

Ein kanadischer Biologe hat eine neu entdeckte Mottenart Neopalpa donaldtrumpi benannt - nach dem designierten US- Präsidenten Donald Trump. Grund dafür sei eine gewisse optische Ähnlichkeit. Die gelblichen und weißen Schuppen am Kopf des winzigen Insekts würden ihn an die charakteristische Haartolle des 70- jährigen Immobilientycoon erinnern, begründet Forscher Vazrick Nazari seine Namensgebung.