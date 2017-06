Al- Nuri- Moschee: IS sprengte Wahrzeichen Mossuls

Ein Armeeführer teilte weiter mit, die irakischen Kräfte seien tief in die Altstadt der ehemaligen IS- Hochburg Mosul vorgerückt. Als sie an der Moschee ankamen, hätten sie die Zerstörung bemerkt. Der Armeevertreter sprach von einem "historischen Verbrechen". Der IS beschuldigte hingegen die US- Luftwaffe, für die Zerstörung der Al- Nuri- Moschee verantwortlich zu sein.

Das Minarett der Al-Nuri-Moschee Foto: REUTERS

Noch vor wenigen Wochen wehte ein IS-Banner auf dem Minarett. (Bild vom 29. Mai 2017) Foto: REUTERS

Von der Moschee aus hatte Abu Bakr al-Baghdadi 2014 sein selbst erklärtes Kalifat ausgerufen. Foto: AFP

Die Al-Nuri-Moschee in Mossul im Jahr 1932 Foto: United States Library of Congress

Die irakischen Truppen hatten am Wochenende mit dem Sturm auf die Altstadt von Mosul begonnen. Nach Medienberichten waren am Mittwoch schwere Gefechte nahe der Al- Nuri- Moschee im Gange.