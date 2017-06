46- jährige Steirerin von Ehemann erwürgt

Der Mann hatte noch in der Nacht die Polizei alarmiert und sich festnehmen lassen. Er gab an, seine Frau mit den Händen erwürgt zu haben. Der Obersteirer wurde mittlerweile in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Er habe bereits bei der Ersteinvernahme die Tötung gestanden und sei wegen des Verdachts des Mordes angezeigt worden, hielt Ermittler Peter Neubauer am Montag gegenüber der APA fest. Am Sonntag seien noch Umfeldermittlungen geführt worden.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Der Tat dürfte ein Streit des Ehepaares "zwischen 20 und 21 Uhr" vorausgegangen sein. Bei der ersten Einvernahme hatte der Mann angegeben, nach einem Streit aus Eifersucht gehandelt zu haben. Die Ermittlungen am Sonntag haben laut Polizei bestätigt, dass sich die Frau zuvor bei einem langjährigen Bekannten aufgehalten habe. Sie soll nach Angaben des Ehemannes angekündigt haben, diesen wieder besuchen zu wollen.