Vierte Runde und zweite Abwahl bei "Dancing Stars"

Rumba zeigen Monica Weinzettl ("Set Fire to the Rain") und Norbert Schneider ("Say You, Say Me"), einen Slowfox gibt's von Riem Higazi ("Dream a Little Dream of Me") und Otto Retzer ("Frauen regier'n die Welt"), während bei Walter Schachner ("I'll Be There for You") gejived wird.

Ana Milva Gomes gibt sich indes zu "Goldfinger" dem Tango hin, Martin Ferdiny quicksteppt zu "Get Out of Your Lazy Bed", Niki Hosp zu "Nah Neh Nah", und Volker Piesczek hüpft eine Samba ("Soul Bossa Nova") - weiters mit dabei: Nathan Trent, mit seinem Song Contest Beitrag "Running on Air".

Video: APA

Kronen Zeitung