"Kurz hat bei den Islam- Kindergärten recht"

"Leider Gottes haben es die Betreiber dieser Einrichtungen in Österreich zu arg getrieben", so Ates in dem Interview. Daher gebe sie auch dem Außenminister recht, weil "alles, was in die Öffentlichkeit dringt", auch ihr Sorge bereite. Damit spreche sie sich nicht grundsätzlich gegen islamische Kindergärten aus, sondern fordere vor allem mehr Demokratie und Transparenz in diesen.

Foto: Screenshot ORF

Schließung der Kindergärten "brachial"

"In Österreich wurde - ebenso wie in Deutschland und im restlichen Europa - nicht genau hingeschaut, welchen Lehrplan es genau gibt, welche Gesinnung gelehrt wird", attestierte Ates weiter. Auch auf Integrations- und Demokratiefähigkeit dieser Einrichtungen sei "viel zu wenig" geachtet worden. Stattdessen sei darauf vertraut worden, "dass die islamische Gesellschaft schon aufpasst". Die Schließung dieser Kindergärten sei zwar "brachial", aber unter Umständen nötig, bis ein geeignetes Konzept für solche Einrichtungen ausgearbeitet sei.

Foto: Screenshot ORF

Als Gründerin von liberaler Moschee in Berlin unter Polizeischutz

Die Anwältin wurde durch die Gründung einer liberalen Moschee in Berlin über die Grenzen Deutschland hinaus bekannt. Nach hochpolitischer Kritik aus der Türkei, wo sie die Religionsbehörde Diyanet und die Erdogan- treuen Medien in die Nähe der Gülen- Bewegung rückten, erhielt sie aber auch täglich Morddrohungen. Sie musste daher mittlerweile unter 24- Stunden- Polizeischutz gestellt werden. Auch dazu nahm sie im Interview mit der "ZiB 24" ausführlich Stellung .