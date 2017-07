"Cindy aus Marzahn" kehrt als Ilka ins TV zurück

Die als "Cindy aus Marzahn" bekannt gewordene Kabarettistin Ilka Bessin kehrt zurück ins Fernsehen - allerdings nicht als ihr pinkes Alter Ego. Die 45- Jährige sei ab kommender Woche als Reporterin für das RTL- Magazin "Stern TV" im Einsatz. In ihrer Reportage- Reihe zum Thema soziale Gerechtigkeit treffe sie Menschen am Rand der Gesellschaft, teilte "Stern TV" am Mittwoch mit.