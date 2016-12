Zu lesbisch: Russland blockiert "Overwatch"- Comic

Spielern, die Blizzards bunten Multiplayer- Shooter "Overwatch" kennen, ist die Figur Tracer vor allem als wieselflinke britische Kampfpilotin bekannt. In einem "Overwatch"- Weihnachtscomic gewährt Blizzard den Spielern nun auch einen Einblick in ihr Privatleben - und outet sie als Frau, die Frauen liebt. Im Jahr 2016 prinzipiell auch in Videospielen nichts Besonderes mehr. Außer in Russland: Dort wird der Comic aufgrund geltender Gesetze blockiert.