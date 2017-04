"Star Wars Battlefront II" stürmt auf Konsole & PC

Die Geschichte ist in den 30 Jahren zwischen der Zerstörung des zweiten Todessterns und dem Aufstieg der Ersten Ordnung angesiedelt. Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Anführerin einer imperialen Spezialeinheit, Iden Versio. Neben ihr treffen und steuern die Spieler im Laufe der Kampagne auch weitere bekannte "Star Wars"- Helden und Schurken, wie Luke Skywalker und Kylo Ren.

Neben der neuen Einzelspieler- Kampagne arbeitet das Team von DICE am Ausbau des Mehrspieler- Modus. Mit Modi für bis zu 40 Spieler soll "Battlefront II" die Fans an zahlreiche bekannte Schauplätze aus allen drei Epochen - der Prequel- , der Original- und der neuen Trilogie - entführen sowie an neue Schauplätze wie die Urwälder von Yavin 4, den Raumhafen von Mos Eisley und die Starkiller- Basis. "Battlefront II" wird zudem den von Fans am häufigsten geforderten Spielmodus beinhalten: galaktische Raumschlachten.

"Star Wars Battlefront II" erscheint weltweit am 17. November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und Origin für PC.