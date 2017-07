Nintendo Switch lässt Japans Spielebranche wachsen

Im ersten Halbjahr 2017 hat Nintendo in Japan knapp über eine Million Switch- Konsolen verkauft - obwohl das modulare Spielgerät erst im März auf den Markt gekommen ist. Zum Vergleich: Sony hat im selben Zeitraum etwas mehr als 877.000 PS4- Konsolen verkauft. Seit die PS4 auf den Markt gekommen ist, sind es freilich schon 4,8 Millionen.

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: Nintendo

Spielemarkt in Japan wieder gewachsen

Die guten Hardware- Verkaufszahlen sorgen zum ersten Mal seit 2014 dafür, dass der Spielemarkt in Japan wieder spürbar gewachsen ist, berichtet "PC Games Hardware" . Doch auch die Verkaufszahlen bei den Spielen scheinen zu stimmen. "Mario Kart 8 Deluxe" beispielsweise soll bereits mehr als eine halbe Million Mal verkauft worden sein, ist aber erst seit gut zwei Monaten erhältlich. Mit "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" hat Nintendo überdies ein mehr als 460.000 Mal verkauftes RPG- Schwergewicht im Sortiment.

Dass die Switch sich derart gut verkauft, obwohl sie durchaus ihre Schwächen - kurze Akkulaufzeit, gewöhnungsbedürftige Controller - hat, dürfte auch Nintendo selbst überrascht haben. Der japanische Videospielespezialist hatte in den ersten Monaten nach Marktstart Schwierigkeiten, die hohe Nachfrage nach der neuen Konsole zu bedienen.