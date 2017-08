Minus reduziert: Bei GoPro läuft es wieder besser

GoPro kann nach harten Einschnitten wieder bessere Zahlen präsentieren. Der US- Actionkamera- Spezialist übertraf die Erwartungen der Börse sowohl mit den Zahlen für das zweite Quartal als auch mit der Prognose für das laufende Vierteljahr. Anlegern fiel ein Stein vom Herzen: Sie ließen den Kurs im nachbörslichen US- Handel am Donnerstag um mehr als zwölf Prozent hochschnellen.