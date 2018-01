Spielfeld: Verunfalltes Tier war ein Wolf!

Der Vorfall ereignete sich vergangenen Dienstag: Gemeindearbeiter entsorgten den verunglückten Vierbeiner bei der Tierkörperverwertung, in dem sicheren Glauben, dass es sich dabei um einen Schäferhund handeln würde. Erst ein zufällig nachkommender Jäger wurde beim Anblick des Tieres misstrauisch, fotografierte es und schickte das Bild dem Wolfs- und Bärenbeauftragten Georg Rauer.

"Ich war mir von Beginn an ziemlich sicher, dass es sich um einen Wolf handelt. Alle Untersuchungen bestätigten meine Annahme", so der Fachmann zur "Krone". Am Montag fand die pathologische Untersuchung am Forschungsinstitut für Wildtiere in Wien statt: "Da wird vor allem geschaut, ob das Tier irgendwelche Krankheiten hatte", ergänzt Rauer.

Als nächstes wird nun Kontakt mit den slowenischen Nachbarn aufgenommen: "Dort leben geschätzte zehn Wolfsrudel. Vielleicht ist das Spielfelder Tier den Slowenen ja bekannt."

Angst vor Wölfen brauche in der Südsteiermark jedenfalls niemand haben: "Es handelte sich bei dem verunglückten Tier sicher um einen ,verirrten’ Einzelgänger."

Barbara Winkler und Christa Blümel, Kronen Zeitung