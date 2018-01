Seekirchner überzeugten mit Herz für Mitmenschen

Knapp tausend Besucher blicken auf einen spektakulären Samstagabend im Kongresshaus St. Johann zurück. Nach dem atemberaubenden Fahneneinzug wurden am 5. Tag der Landjugend die engagiertesten Funktionäre und Mitglieder der Salzburger Landjugend für ihre Projekte und Leistungen im Jahr 2017 gekürt.

Zur aktivsten Ortsgruppe wurden diesmal die 92 Mitglieder aus Seekirchen prämiert, 37 davon waren in St. Johann mit von der Partie. Sie setzten sich gegen 60 Ortsgruppen durch. Den Stier-Pokal nahmen stellvertretend für alle die Gruppenleiter Viktoria Fink und Markus Huber entgegen. "Wir haben leider kein eigenes Vereinsheim und sind am Überlegen, was wir mit dem Stier machen. Er wird aber einen ganz besonderen Platz bekommen", wünscht sich Fink einen fixen Treffpunkt. Bisher kamen die Mitglieder entweder beim Wirt oder in Privathäusern zusammen.

Warum die Auszeichnung an die Seekirchner - ein Jahr zuvor durften sich die Köstendorfer über den Landjugendstier freuen - ging, erklärt Geschäftsführerin Elisabeth Weilbuchner: "Sie punkteten mit ihren ehrenamtlichen Projekten, nahmen an vielen Weiterbildungsveranstaltungen, allen voran dem Persönlichkeitslehrgang "Jump", teil und waren auch bei Bewerben und Kreativworkshops vertreten."

Sinnesweg für kleine Füßchen errichtet

Besonders hervorzuheben ist der "Sinnesweg für kleine Füßchen". Viktoria Fink und Maria Aigner haben für das örtliche SOS Kinderdorf einen Barfußweg gebaut, der von den Kids mit Begeisterung angenommen wurde.

"Heuer haben wir wieder unser großes Maibaumfest, das nur alle zwei Jahre stattfindet. Wir veranstalten den Stefaniball, eine Discoparty und backen das Osterlamm. An Heilig Abend verteilen wir das Friedenslicht an die Haushalte", so die 23-jährige Gruppenleiterin über das bevorstehende Programm. Und weiter: "Wir hatten ein wirklich tolles Jahr. Alle Mitglieder haben an einem Strang gezogen und bei jedem Vorhaben mitgewirkt. Wir sind sehr stolz."

Überdies wurden fünf Projekte von den Gruppen Schleedorf, Gastein und Pfarrwerfen sowie der Landjugend der Bezirke Flachgau und Lungau in der Kategorie Gold ausgezeichnet.

Sandra Aigner, Kronen Zeitung