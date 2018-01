Lungenkrebs übersehen

Die Zunahme um fast 100 Fälle ist einem einzigen Zahnarzt zuzuschreiben, gegen den der Staatsanwalt ermittelt. Die meisten anderen Beschwerden betrafen chirurgische Eingriffe und Operationen an Knie- und Hüftgelenken, oft in Kombination mit dem Einsatz von künstlichen Gelenken. Im aktuellen Fall eines vermutlich übersehenen Lungenkrebses sei es wichtig, so Patientenanwältin Angelika Schiwek, dass Röntgenbilder von Radiologen auch auf Auffälligkeiten angeschaut werden müssten, auch wenn es nur um eine OP-Tauglichkeit geht. Bei Verschulden eines Arztes zahlt übrigens die Versicherung, andernfalls werden die Patienten bei Folgeschäden aus dem Härtefonds entschädigt.