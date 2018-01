Erste Grippewelle rollt an

Viel zu tun gib es daher für Hausärzte und das Krankenhauspersonal. "Das hohe Patientenaufkommen kann zu längeren Wartezeiten führen", lässt Dr. Franz Siebert, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin in St. Veit, als kleine Vorwarnung wissen: "Die Inanspruchnahme der Ambulanzen ist allgemein in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Nicht nur in unserem Haus." Man sei jedoch gut für einen Ansturm von Patienten gerüstet.

Um Personalressourcen freizuschaufeln, könne es es aber vorkommen, dass bereits geplante Eingriffe verschoben werden oder Aufnahmetermine abgesagt werden müssen. Siebert rät: "Zunächst niedergelassene Ärzte aufsuchen. Diese können dann abklären, ob eine stationäre Versorgung überhaupt notwendig ist."

Bei der Gebietskrankenkasse waren vor dem Wochenende knapp 560 Kärntner krank gemeldet, die mit grippeähnlichen Symptomen oder grippalen Infekten, aber auch wegen der echten Grippe das Bett hüten müssen. Siebert: "Im Gegensatz zu einer Verkühlung mit Schnupfen, Halsschmerzen, leichtem Fieber tritt die echte Grippe eher plötzlich auf, und zwar mit hohem Fieber und Muskelschmerzen; eventuell begleitet von Husten und einem ausgeprägten Krankheitsgefühl."