Für neuen Lebensmut und Chance auf Sport

Weltcup in Bad Kleinkirchheim. Für Kärntens Ski-Legende Franz Klammer ist das auch eine Gelegenheit, sein anderes Lebenswerk zu präsentieren. Die Franz Klammer Foundation, die seit nunmehr 20 Jahren verunfallte und in Not geratene Sportler unterstützt, mittlerweile auch Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen den Einstieg in den Sport zu erleichtern versucht.