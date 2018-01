Braunbär wurde ins Gailtal zurückgebracht

Der bei einem Unfall im Gailtal getötete Braunbär ist dorthin zurückgekehrt, wo er jahrelang herumgestreift war. Das präparierte Raubtier wird heute, Samstag, in der Musikschule in Feistritz an der Gail erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Um den Kadaver von "Meister Petz" hatte es ja ein heftiges Gerangel gegeben.