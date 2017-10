Bär verendete nach Unfall im Gailtal

Kadaver wird untersucht

Nach der Bergung wurde das Tier in die Kühlanlage der Jägerschaft in Feistritz an der Gail gebracht. Der Kadaver wird in Folge an der veterinärmedizinischen Anstalt des Landes untersucht. Wichtig sei es, eine eindeutige Todesursache festzustellen und DNA-Proben zu nehmen. Erst dann kann klar gesagt werden, ob das Tier bekannt ist und ob es sich womöglich um den gleichen Bären handelt, der in diesem Gebiet schon mehrere Schafe gerissen und Bienenstöcke geplündert hat.