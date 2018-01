Verfolgungsjagd nach Raub

Mit einem Geldwechsel nahm der Raub am Sonntag seinen Anfang. Gegen 16.30 Uhr spazierte der Mann aus Griffen in die Pizzeria Bella Italia in Kühnsdorf, wo er den 25-jährigen Junior-Chef mit der Bitte, ihm etwas Kleingeld zu wechseln, überredete, die Kellnerbrieftasche zu holen. Dann riss der 21-Jährige die Brieftasche an sich und rannte aus der Pizzeria. Blitzschnell heftete sich das Opfer in seinem Auto an die Fersen des Mannes, verlor den Täter jedoch nach kurzer Zeit in der Nähe eines Bauernhofes aus den Augen.

"Fünf Polizeistreifen haben daraufhin den Bauernhof abgesucht und den Verdächtigen dann in einem Geräteschuppen aufgestöbert", erzählt ein Polizist. Auch die Beute - mehr als Tausend Euro - wurde gefunden. Sie war versteckt zwischen Holzbrettern. Bei einer Hausdurchsuchung konnten die Beamten geringe Mengen Kokain und Spritzen sicherstellen. Der gefasste Griffner gab als Tatmotiv Schulden an. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Christian Spitzer, Kärntner Krone