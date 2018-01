Jetzt zum Kids-Cup anmelden

Sich einmal so wie ein Skistar fühlen, gekonnt die Torstangen umkurven und dann noch schöne Preise abstauben, das kann man beim "Ski4you-Kids-Cup" der Kärntner Naturfreunde. Junge Skitalente bis 14 Jahre können dabei zusätzlich Skiwochenenden für die gesamte Familie bei Falkensteiner oder eine Unfallversicherung für ein Jahr von der Kärntner Landesversicherung gewinnen. Die dreiteilige Rennserie beginnt am 21. Jänner auf dem Katschberg, dann folgen Bad Kleinkirchheim am 27. Februar und das Nassfeld am 18. März.

Alle Teilnehmer erhalten ein Gratis-Skiticket und können mit dem "ski4you"-Shuttle von Bacher-Reisen ins Skigebiet fahren. Weitere Infos und Anmeldungen unter www.ski4you-cup.at