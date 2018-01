Bewohner flüchteten vor Flammen

Vor einem Brand mussten in der Nacht auf Freitag in Asten Bewohner eines Mehrparteienhauses flüchten. Der Balkon einer Mietwohnung war durch Weihnachtsbeleuchtung oder Zigarettenreste in Flammen aufgegangen - die Feuerwehr vermisste vorerst zwei Personen, die sich aber ins Freie retten konnten.