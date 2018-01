Aber der Traum von Olympia wird wahr

"I believe in you". So heißt eine Plattform für Crowdfunding, die junge Sportler nutzen, um Sponsoren zu finden. Im Falle von Melanie Meilinger aus Mühlbach hat es geklappt. Sie ist schon seit der vergangenen Saison für die Buckelpisten-Bewerbe bei Olympia in Pyeongchang qualifiziert, dort auch Teil des ÖSV-Teams. Doch das Training, die Reisen und Wettkämpfe bis dahin muss sich die 26-Jährige selbst finanzieren. "Das ist natürlich ganz wichtig, weil ich mich professionell vorbereiten möchte. Das höchste Ziel für mich ist, bei den Spielen die österreichische Fahne hoch zu halten", erklärt die Pongauerin.

40 Kleinsponsoren brachten 4220 Euro

Offenbar hat sie die spendablen Herzen angesprochen, denn in nur 80 Tagen erklärten sich 40 Kleinsponsoren bereit, die Sportlerin zu unterstützten. Unter dem Strich kamen 4220 Euro zusammen. Eine große Erleichterung für Meilinger, die sämtliche Reisen, zum Beispiel nach China, Finnland und in die USA, vorfinanziert hat, nach dem Motto ähnlich wie in der Buckelpiste: Alles, oder nichts.

Silvester hat die Athletin in Seattle verbracht, mit Feuerwerk bei der Space Needle. Jetzt geht es im Auto nach Vancouver und Calgary, erst am 21. Jänner wird sie wieder die Heimat sehen. Und dann dauert es nicht mehr lange bis am 9. Februar das Olympische Feuer brennt und Melanie Feuer und Flamme ist.

Melanie Hutter, Kronen Zeitung